زياد برجي: دفاعي عن سعد لمجرد كان بحكم معرفتي الوثيقة به

كشف الفنان زياد برجي عن الكثير من الشخصيات المؤثرة في حياته وذلك خلال استضافته في برنامج "طريق ثالث"، على راديو إنرجي 92.1.

وقال برجي إنه تأثر بوالده كثيراً: "والدي قام بتربية 8 أطفال بمنزل صغير و قرر أن يقوم بتربيتنا بأفضل شكل وتنازل عن موهبته على الرغم من امتلاكه صوت جيد"، وتابع: "اكتسبت حب الموسيقى من والدي".

وعن علاقته بأولاده، قال: "أتحدث كثيراً معهم على الرغم من صغر أعمارهم وحرصت على وجود ثقة كبيرة بيننا، وبسبب إلتزامي معهم أصبحت ملتزم بشكل أكبر في الصلاة".

وأكمل: "الناس الغير جيدة ضرورة في الحياة، فبسببهم نتحسن كثيراً، أنا لولا موقف السرقة الذي تعرضت له ما كنت قد أسست شركتي الخاصة وكشفت حقيقة كل الأشخاص من حولي".

وبسؤاله عن الأعمال الدرامية التي تأثر بها، قال: "هناك الكثير من الأعمال ولكن تظل مشاعري نحو مسلسل رأفت الهجان الأعلى دائماً، ولو وصلت للمشاعر دي زي اللي في المسلسل أعمل 500 لحن في قعدة واحدة".

وعن السوشيال ميديا في حياته، قال زياد برجي: "السوشيال ميديا وسيلة مش هدف وسيلة لتسويق الأفكار والأعمال الجديدة، فبالسوشيال ميديا الكثير من أعمالي نجحت على الرغم من كونها قديمة".

وبسؤاله عن علاقته ودفاعه عن الفنان سعد لمجرد المتهم في قضية اغتصاب وحملة الهجوم التي تعرض لها، قال: "دفاعي عن لمجرد كان بحكم معرفنتي الوثيقة به و ومعطيات القضية، وقررت عدم قفل الكومنتات على المستخدمين لمعرفة أرائهم".

وختم حديثه قائلاً: "أتمنى أكمل مشوار أبي إنسانيًا وفنيًا لأن الأب يفرح لما الابن يحقق خطوة هو معملهاش".