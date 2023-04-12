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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية التونسى يصل روما للقاء نظيره الإيطالى

نبيل عمار
نبيل عمار
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وصل وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إلى العاصمة الإيطالية روما اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقى نظيره الإيطالى أنطونيو تايانى.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية /أكي/ أنه من المتوقع أن يسيطر ملفا الهجرة ومفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي على المباحثات.

يذكر إن تدفقات الهجرة المنطلقة من سواحل تونس قد تضاعفت ثلاث مرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وذلك بحسب وزارة الداخلية الايطالية.

وبشأن قرض صندوق النقد الدولى لتونس المقدر بـ1.9 مليار دولار، تدعم إيطاليا منحه على شرائح بالتزامن مع إحراز تقدم في عملية الإصلاحات.

وزير الخارجية التونسي تونس روما