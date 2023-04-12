مورينيو يقترب من تدريب رونالدو مجددًا بعرض خيالي

اقترب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، من قيادة مواطنه كريستيانو رونالدو فنيًا في نادي النصر السعودي.

ويستهدف النصر، التعاقد مع مورينيو لخلافة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا، بعد سقوط العالمي في فخ التعادل السلبي أمام الفيحاء، ليقترب من خسارة لقب الدوري السعودي لصالح اتحاد جدة.

وأكدت تقارير صحفية، أن النصر قريب من الإطاحة بـ رودي جارسيا من تدريب الفريق، ويرغب في تقديم عرض ضخم للمدرب البرتغالي، ليعود إلى تدريب أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو مجددًا بعد فترة تواجد الثنائي في ريال مدريد الإسباني، وحققا العديد من الإنجازات الكروية.

نادي النصر، ضم الهداف التاريخي لكرة القدم في صفقة تاريخية مدوية في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مستغلًا فسخ صاروخ ماديرا لعقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقع رونالدو لمدة موسمين ونصف مع العالمي، ليتقاضى راتبًا قياسيًا هو الأعلى في تاريخ كرة القدم ببلوغه 200 مليون يورو سنويًا.

وفي الساعات الماضية، ظهرت أنباء تفيد بعزم إدارة النادي السعودي على الإطاحة بالمدرب الفرنسي رودري جارسيا بإقالته قبل نهاية الموسم.

وظهر مورينيو، على رأس قائمة المرشحين لخلافة جارسيا، حيث يعرض النصر على السبيشيال وان مبلغ خيالي لقيادة العالمي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فإن النصر عرض على مورينيو، مبلغ 100 مليون يورو على موسمين، من أجل قبول منصب المدير الفني للفريق، وهو العقد الذي قد يجعله المدرب الأكثر تقاضيًا للأجور في العالم.

ويحاول مسئولو النصر، إقناع مورينيو عن طريق جمع المدرب البرتغالي بمواطنه كريستيانو رونالدو قائد الفريق الحالي، بعدما عملا سويًا في ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن العقبة الوحيدة لمسئولي النصر، هو أن مورينيو مقبل على مرحلة حاسمة مع روما من أجل محاولة التأهل لدوري أبطال أوروبا والفوز بالدوري الأوروبي، في الوقت الذي أبدى بالفعل رغبته في استكمال مشواره مع فريق العاصمة الإيطالية.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يبحث خلاله الاتحاد السعودي لكرة القدم، على مدير فني خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد، الذي ترك منصبه من أجل تولي القيادة الفنية لمنتخب سيدات كرة القدم فرنسا.