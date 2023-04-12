محافظ الشرقية يُهنئ الأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الأربعاء بزيارة لمطرانية الزقازيق لتقديم التهنئة لنيافه الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح والأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد .

أكد محافظ الشرقية أن مصر بمسلميها ومسيحييها ستظل منارة للإخاء والمحبة ونموذجاً للتسامح والتعايش بين أبنائها ، قائلاً أنه من حسن الطالع أن يتزامن احتفالنا بعيد القيامة المجيد بقرب حلول عيد الفطر المبارك ، فأعياد المصريين واحده نحتفل بها جميعاً في جو من البهجه والسرور ، فنشارك المسيحيين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركونا فرحتنا بأعيادنا .

من جانبه أوضح نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح أن روح المحبه والإخاء والتلاحم والاحترام التي تسود بين المصريين مسلمين ومسيحيين في مختلف المناسبات ستظل علامة على قوة ومتانة العلاقة التي تجمعنا فنحن شركاء في وطن واحد نعيش على أرضه ونستظل بسمائه ونعمل لتنميته ورخائه ، مقدماً التهنئة للمسلمين بمناسبة شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما قام محافظ الشرقية بزيارة الكنيسة الانجيلية بالزقازيق، والتقي القس وائل نشأت راعي الطائفة الإنجيلية لتهنئته بعيد القيامة المجيد ، مؤكدا أن مصر ستظل حاملة للواء التسامح الديني والإنساني وتُعلي من مبدأ المواطنة واحترام الآخر وسنسير بخطى متسارعة للمضي قدماً نحو تحقيق التنمية المنشوده ورفعة شأن الوطن .

وتوجه محافظ الشرقية لزيارة الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق، والتقي بالأب يوسف كمال راعى الكنيسة لتهنئته بعيد القيامة المجيد .

أعرب المحافظ عن خالص أمنياته لوطننا الحبيب بأن ينعم بالأمن والأمان والإستقرار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتستمر مسيرة التنمية والبناء.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة ومراد رأفت السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف والدكتور السيد الجنيدى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة والعميد احمد مهدلي نائب المستشار العسكري للمحافظة والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ورضا بكري رئيس حي أول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان وعدد من رجال الدين الإسلامي من الأوقاف والأزهر والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .