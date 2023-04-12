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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الصيني يدعو قوات بلاده للاستعداد لـ"قتال فعلي"

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
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طالب الرئيس الصيني شي جين بينج قوات بلاده بالاستعداد بالتدريبات المكثفة لـ"قتال فعلي"، في ظل الكثير من التوترات التي سادت المنطقة في ظل الدعم الأمريكي لحكومة جزيرة تايوان.

ودعا بينج القوات الصينية إلى تعزيز تدريبها العسكري للتحوط من أية أخطار قد تنجم بسبب تايوان وعلاقاتها بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت القوات الصينية تدريبات عسكرية مكثفة استمرت لمدة 3 أيام بجوار جزيرة تايوان، و هو ما أثار حفيظة حكومة تاييه.

يأتي ذلك في ظل أن الصين تعتبر تايوان ضمن مناطق نفوذها وقطعة من جغرافيتها، وتحاول توحيدها مع الأراضي الصينية.

وعملت الصين على إجراء التدريبات العسكرية بالقرب من جزيرة تايوان في ظل زيارة رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتبرت الصين تلك الزيارة بمثابة "إستفزاز غير مقبول".

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