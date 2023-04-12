رئيس جامعة المنصورة يتابع سير العمل بمشروعات قطاع المستشفيات

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأربعاء اجتماعًا لمتابعة سير العمل والإنجاز بالمشروعات الجارية بقطاع المستشفيات بالجامعة وذلك للوقوف على أهم المعوقات ومراجعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز لتحقيق أقصى درجة ممكنة من الموارد المتاحة للجامعة سواء من الموازنة العامة أو الموارد الذاتية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي ، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب و محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة و الأستاذ مجدى فريد أمين الجامعة المساعد للشئون المالية و المهندس محمد عبد الشافى مدير الإدارة الهندسية بالجامعة، سليمان عبد اللطيف مسئول المشروعات بمكتب رئيس الجامعة.

بدأ الاجتماع الأول بعرض المشروعات بمستشفى المنصورة الجامعى بحضور الدكتور الشعراوى كمال مدير المستشفى و المسئولين عن المشروع من الاشراف والتنفيذ وتم عرض موقف عملية تعديل البوابة وانشاء المدخل والرصيف حول المفرمة، عملية التعقيم، المعجل الخطى بمبنى الطب النووي، تركيب الغاطسة الهيدروليكية، عملية مستشفى النفسية، الصيانة السنوية: المبنى الرئيسى وملحقاته ، مبنى الحروق، سكن الأطباء، مبني الأشعة العلاجية والتشخيصية والطب النووى ، عملية بناء مسجد وتجديد دورات المياه ، المصاعد، عملية تطوير مبني قسم الصدر الجديد، منظومة الحريق المركزية.

وعقب ذلك الاجتماع تم مناقشة المشروعات الجارية بمستشفى الطوارىء بحضور الدكتور أمير فكرى مدير المستشفى و المسئولين عن المشروع من الاشراف والتنفيذ والتصميم وتم عرض موقف عمليات الصيانة ، التكييف المركزى، انشاءات المبنى الجديد بالاشتراك مع وزارة الصحة.

فيما اتبع ذلك اجتماع خاص بالمشروعات الجارية بمركز طب وجراحة العيون وتشمل : استراحة المرضى، كبسولات العمليات، عملية المصاعد، تانك الأوكسجين، تطوير المعامل .

وانتهت اللقاءات باجتماع لمناقشة مشروعات مركز الأورام وتشمل مبني الأورام الجديد، كبسولات الأورام الدور السادس، منطقة الأطفال وعملية تجديد المدرج بحضور الدكتور وليد النحاس مدير المركز، الدكتورة سماح أمين المركز و المسئولين عن المشروع من الاشراف والتنفيذ والتصميم واثني رئيس الجامعه علي معدلات الإنجاز بالمشروع.

وفي نهاية الاجتماعات شدد رئيس الجامعه على سرعة انجاز جميع المهام مع التأكيد علي اتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة بالمواقع واتباع كافة الإجراءات القانونية المنضبطة في التنفيذ.

IMG-20230412-WA0114

IMG-20230412-WA0120

IMG-20230412-WA0119

IMG-20230412-WA0111

IMG-20230412-WA0117

IMG-20230412-WA0116

IMG-20230412-WA0115

IMG-20230412-WA0112

IMG-20230412-WA0113