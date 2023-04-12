وكيل الصحة بالقليوبية يتفقد المنشآت الطبية في قليوب.. صور

أجرى الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، جولة بمستشفى حميات قليوب، حيث تفقد الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية المعمل وقسم الأشعة، وحرص على استطلاع رأى المرضى وذويهم المستفيدين من الخدمات الطبية، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة.



وأثنى وكيل وزارة الصحة خلال الجولة على الطاقم الطبي وباقي العاملين بالمستشفى نظراً لجودة أداء الخدمات المقدمة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والدورية لمنافذ تقديم الخدمة الطبية وحرص مديرية الصحة بالقليوبية، علي توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، تحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان، أن وكيل الوزارة انتقل إلى مركز طبي قليوب المحطة، للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدَّمة للمرضى ومدى التزام الفرق الطبية وتواجدها، وقدم الشكر للفرق الطبية وجميع العاملين بالمركز للجهود المبذولة لخدمة المواطنين.

وتوجه الخطيب إلى مستشفى رمد قليوب، حيث تفقد العيادات الخارجية وغرف العمليات وأوصى بتشغيل العيادات المسائية بالمستشفى، واختتم جولته بالمرور علي مستشفى قليوب التخصصي، وقد تم المرور علي جميع أقسام المستشفى من الاستقبال والحضانات والرعاية والصيدلة وغرفة إنعاش القلب الرئوي، وأوصى الدكتور بإعادة ترتيب عربة الطوارئ حسب النظام المتبع من قِبل وزارة الصحة والسكان.

رافق وكيل الوزارة في الجولة لجنة مكونة من مدير الإدارة الصحية بقليوب، وإدارة المتابعة والدعم الفني، ومكافحة العدوي، والجودة، والمعامل، والصيدلة، الأشعة التمريض، والصيانة.

تفقد المنشآت الصحية

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