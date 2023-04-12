موقف الزمالك في الدوري قبل خوض لقاء حرس الحدود.. غدًا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود في مسابقة الدوري الممتاز وذلك بالجولة الـ 25، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الكلية الحربية بحضور جماهيري .

موقف الزمالك في جدول الدوري قبل مباراة الغد غير مناسبا للفريق حامل لقب الدوري في الموسمين الماضيين، حيث يحل الزمالك حاليا في المركز الرابع برصيد 36 نقطة .

وخلال 22 مباراة خاضها الزمالك بمسابقة الدوري هذا الموسم، نجح في الفوز بـ 10 مباريات، وتعادل 6 مباريات، وخسر 6 مباريات وهو عدد كبير من الهزائم للفريق هذا الموسم .

وأحرز لاعبي الزمالك 31 هدفا في الجولات الماضية، بينما دخل شباك الفريق الأبيض 22 هدفا .

وأعلن نادي الزمالك في الساعات الماضية توصله لاتفاق مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لقيادة الفريق الأبيض فنيا خلفا للمدرب فيريرا الذى رحل مؤخرا لسوء النتائج .

ويتواجد الكولومبي كارلوس أسوريو مدرب الزمالك الجديد، في مباراة الفريق وحرس الحدود وذلك من المدرجات بملعب الكلية الحربية لمشاهدة الفريق الأبيض وتقييم أداء اللاعبين، على أن يكون لقاء الغد هو الأخير لمدحت عبدالهادي المدرب العام كرجل أول من على الخطوط الفنية، فيما يتولى كارلوس سوريو المهمة الفنية من داخل الملعب بداية من المباراة المقبلة .