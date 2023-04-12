جلسة في الزمالك لحسم تجديد ثنائي الفريق

استقرت إدارة نادي الزمالك على عقد جلسة في الفترة القليلة المقبلة مع ثنائي الفريق يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر وذلك من أجل تجديد عقدهم مع النادي الأبيض والذى قارب على الانتهاء .

وترغب إدارة الأبيض في تجديد تعاقد الثنائي خوفا من انتقالهم للأهلي أو بيراميدز، في ظل تألق الثنائي وظهورهم بمستوي مميز مع الزمالك وصغر سنهم .

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين .

ويتواجد الكولومبي كارلوس أسوريو مدرب الزمالك الجديد، في مباراة الفريق وحرس الحدود وذلك من المدرجات بملعب الكلية الحربية لمشاهدة الفريق الأبيض وتقييم أداء اللاعبين، على أن يكون لقاء الغد هو الأخير لمدحت عبدالهادي المدرب العام كرجل أول من على الخطوط الفنية، فيما يتولى كارلوس سوريو المهمة الفنية من داخل الملعب بداية من المباراة المقبلة .

يشار الى أن فريق الزمالك يواجه الحرس غدًا وهو في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة وذلك من خوض 22 مباراة، حيث فاز الفريق في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات .

أما فريق حرس الحدود فيأتي في المركز الثامن عشر “ الأخير” لجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة .