تعاون جامعتى حلوان وإسلام مالانج بإندونيسيا فى مبادرة "تبادل المشروعات الطلابية"

نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان اللقاء الثانى لتبادل المشروعات الدراسية فى مجال تكنولو جيا التعليم وطرق تدريس اللغة الانجليزية بالتعاون مع جامعة اسلام مالانج بإندونيسيا فى إطار تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتبادل المحاضرات الافتراضية.

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بالتعاون المصرى الاندونيسي الناجح وحرص الطرفين على دعم استمراريته لتبادل الخبرات التدريسية والتربوية على المستوى الدولى، مؤكدا على دور شباب الجامعة ومعلمى المستقبل فى قيادة عجلة التنمية البشرية ودور المعلم الرائد فى توجيه البلاد نحو مستقبل أفضل

وأكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب على دور أعضاء هيئة التدريس فى توجيه ودعم الطلاب للخروج بأفكار مشروعات دراسية قابلة للتطبيق فى الواقع الميدانى للخروج بدروس مستفادة تسهم فى التطوير البناء ارتكازا إلى المنافسة البناءة بين الطلاب.

وتم افتتاح اللقاء من الدكتور حسن بوسرى عميد كلية التربية و الدكتور إمام وحيدو كريم الله رئيس مكتب العلاقات الدولية بجامعة إسلام مالانج بإندونيسيا، حيث تم عرض السلام الوطنى المصرى والاندونيسى، وتضمنت الكلمة إلقاء الضوء على مبادرة تبادل المشروعات الدراسية للطلاب فى المجال التربوي بين الطلاب الدوليين والتى تسهم فى التعرف على أفضل الممارسات فى مجال تكنولوجيا التعليم وأنسب استراتيجيات التدريس والتعلم فى مجال اللغة الانجليزية بالمدارس والخروج بدروس مستفادة لتطوير أداء المعلم.

وأشادت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالتعاون المثمر مع جامعة إسلام مالانج بإندونيسيا، بدءاً من مشاركتها في الويبينار الدولي الأول لتبادل الممارسات الدولية لمؤسسات التعليم العالي في مكافحة الفساد، ثم مشاركتها في المؤتمر الدولي الثالث لكلية التربية، ومد جسور التعاون لتشمل تبادل المشروعات الطلابية المميزة بالمقررات الدراسية.

كما تناولت الدكتورة لبنى شهاب نائب مدير مكتب العلاقات الدولية فى كلمتها نبذة عن التعاون الدولى مع جامعة اسلام مالانج بإندونيسيا والتعاون المثمر بين الجامعتين، كما قامت بتقديم كلمة الدكتور حسام حمدى عميد كلية التربية والتى أعرب فيها عن اعتزازه بالتعاون البناء مع الشريك الإندونيسي، وتضمنت الكلمة التاكيد على اتساق هذه المبادرة مع توجهات الدولة المصرية وسياسة التدويل بالجامعة، ودورها فى تخطى حاجز المكان بما يعزز التفاعل الدولي بين مؤسسات التعليم العالى، لتبادل الخبرات الداعمة لحل المشكلات الواقعية بالمدارس وتطوير الأداء التدريسى للمعلم.

وأشادت لجنة تحكيم المشروعات الطلابية من الجامعة الإندونيسية بأفكار مشروعات الطلاب المصريين، وذلك فى إطار مقرر قراءات فى تخصص تكنولوجيا التعليم والذي قامت بتدريسه الدكتورة نيفين الجباس، كما اشادت اللجنة المصرية المشكلة من د. إيمان الديب، ود. لمياء كامل بقسم المناهج وطرق التدريس، ود. نيفين الجباس بقسم تكنولوجيا التعليم بالمشروعات التى عرضها طلاب الجامعة الاندونيسية ونتائجها البحثية التى يمكن الاستفادة منها بالمدارس المصرية، كما تمت دعوة الطلاب لتطوير أوراق بحثية مستقبلا للإفادة من نتائج مشروعاتهم التي تناولت المواطنة الرقمية، والضغوط التكنولوجية، ودور استراتيجيات التدريس فى تعزيز مهارات القراءة والكتابة فى تعليم اللغة، والألعاب التعليمية وايجابياتها ومخاطرها.

واختتم اللقاء بتهنئة الطلاب علي ما تم إنجازه في مشروعاتهم من نتائج ملموسة علي أرض الواقع.

عقد اللقاء تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورياد الدكتور حسام حمدى عميد كلية التربية.