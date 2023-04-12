دعم عسكري أوكراني في باخموت لمواجهة التقدم الروسي

قدمت أوكرانيا دعما عسكريا ولوجيستيا كبيرا لمنطقة باخموت شرق البلاد، حيث دفعت بالمزيد من الجنود والدعم العسكري في مسرح العمليات بباخموت، مع تسارع وتيرة العمليات العسكرية هناك.

جاء ذلك فيما تستمر القوات العسكرية الروسية في التقدم داخل المدينة الاستراتيجية الحيوية، وتحاول بسط سيطرتها على تلك المدينة، على الرغم من المحاولات الأوكرانية لإيقاف التمدد الروسي.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قوات روسيا تقدمت في وسط باخموت واستهدفت مقرًا لقوات الاحتياط الأوكراني، المدعومة بالأسلحة الغربية والأمريكية، لافتة إلى أن قوات فاجنر الروسية الخاصة نجحت في الاستيلاء على عدة نقاط استراتيجية أخرى كمقدمة للسيطرة على بقية المدينة.

كما نجحت القوات العسكرية الروسية في السيطرة على نقطتين في منطقة زابورويجيا، حيث قتل ما لا يقل عن 10 عناصر من القوات الأوكرانية في مواجهات مع القوات الروسية.