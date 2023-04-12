الأحد.. دار الأوبرا المصرية تحتفل بليلة القدر

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا فنيا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وذلك فى التاسعة والنصف من مساء الأحد المقبل، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، احتفالا بليلة القدر.

يتضمن البرنامج عدد من الأعمال الروحانية منها: "الإمام الأعظم" لـ أحمد عبد الله، و"أنا بمدح النبي" لـ إيهاب توفيق، و"عليك سلام الله" لـ محمد الكحلاوي، و"قل ادعو الله" لـ كمال الطويل، و"صلوا على المصطفى" لـ عبد العظيم محمد، و"باب السما مفتوح" لـ مرسي الحريري، و"يا نبينا الكريم" و"من نورك يا رب اهدينا" لـ جمال سلامة، و"يا إله الكون يا سندي" من التراث الصوفي، و"السلام عليك" لـ ماهر زين، "المقبولة" لـ سامي الحفناوي، و"إلهي ما أعظمك" لـ رياض السنباطي، و"يا عاشق" لـ محمد عبد الوهاب، و"أسماء الله الحسنى" لـ سيد مكاوي .. أداء هبه عادل، وسماح عباس، وأميرة أحمد، وآيات فاروق، وإيهاب ندا، وأشرف زيدان، وحسام صقر، ومحمد عبد التواب .