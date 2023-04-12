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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يفتقد 3 لاعبين بارزين أمام إشبيلية

تين هاج مدرب مانشستر
تين هاج مدرب مانشستر يونايتد
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أكد الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، غياب 3 لاعبين بارزين من الفريق في مواجهة إشبيلية الإسباني، التي تجمعهما على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ويستقبل مانشستر يونايتد، غدًا الخميس، نظيره إشبيلية في معقل الشياطين الحمر في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، حيث تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وشدد تين هاج في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، اليوم الأربعاء، على أن فريقه على الطريق الصحيح من أجل العودة للبطولات.

وأشار مدرب اليونايتد إلى تأكد غياب الثلاثي ماركوس راشفورد، لوك شاو، أليخاندو جارناتشو عن مواجهة إشبيلية، وذلك بسبب الإصابة.

وكان النادي الإنجليزي، أعلن غياب راشفورد عن مواجهة الفريق الأندلسي غدًا، في بيان نشره عبر موقع الرسمي، وذلك بسبب الإصابة التي لحقت بالمهاجم.

وأتم تين هاج، بأن إصابة جارناتشو أشد وأقوى، لكنه يتوقع عودة لوك شاو في وقت قصير.

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