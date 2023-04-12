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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سى إن بى سى: شركة تويتر لم يعد لها وجود كشركة مستقلة

تويتر
تويتر
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ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن وثائق قانونية كشفت عن أن شركة التدوينات القصيرة (تويتر) لم يعد لها وجود كشركة مستقلة، بعد أن أصبحت جزءا من شركة حديثة تحمل اسم (X Corp)، ما زاد من حالة الضبابية بشأن مستقبل عملاق التواصل الاجتماعى.

وأوضحت "سي إن بي سي" أن مالك "تويتر" إيلون ماسك نشر أمس الثلاثاء تغريدة بحرف واحد "X" وهو حرف لطالما ارتبط بالملياردير المثير للجدل.. ولا يخفي ماسك رغبته في إنشاء "تطبيق كل شيء" وسبق أن قال إن شراء تويتر سيسرع من عملية إنشاء "التطبيق X".

وتقوم فكرة "تطبيق كل شيء" على تطبيق واحد يجمع كل الوظائف مثل الدفع الإلكتروني وحجز التذاكر وتبادل الرسائل والمحادثات والملفات، وفي الصين يوجد تطبيق مماثل يحمل اسم "WeChat".

سي ان بي سي تويتر الأمريكية لم يعد لها وجود شركة مستقلة