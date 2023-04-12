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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان

نابولي
نابولي
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يحل فريق نابولي، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تنطلق مباراة ميلان ونابولي، في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

ويواجه نابولي بقيادة مديره الفني لوتشيانو سباليتي، أزمة على مستوى خط الهجوم في مباراة الليلة، في ظل غياب هداف الفريق وبطولة الدوري الإيطالي فيكتور أوسيمين، ومع عدم جاهزية جيوفاني سيميوني، وجياكومو راسبادوري بشكل كامل بسبب الإصابة.

ويلتقي الفريقان في مباراة الإياب، يوم 18 أبريل الجاري، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، معقل فريق الجنوب.

تشكيل نابولي المتوقع  

من المتوقع أن يبدأ سباليتي مدرب نابولي، مباراة ميلان، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: ماريو روي – أمير رحماني – مين جاي كيم – جيوفاني دي لورينزو

خط الوسط: ستانيسلاف لوبوتكا – بيوتر زيلينسكي – أندري زامبو أنجويسا

وفي الهجوم: هيرفينج لوزانو – خفيتشا كفاراتسخيليا – ماتيو بوليتانو.

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