محافظ كفرالشيخ يوجه برفع حالة الطوارئ لاستمرار تساقط الأمطار بغزارة

واصلت الأمطار تساقطها،في جميع أنحاء محافظة كفر الشيخ ،بغزارة وخاصة ، على المدن الساحلية للمحافظة، بمراكز البرلس، وبلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم، وسط هبوب الرياح والبرد الشديد البرودة، كما يسمع دوي أصوات الرعد يدوي في كافة أرجاء المحافظة.

وتسبب، البرق الخاطف ، علي مدار الساعة، في حالة من الخوف، وهو الأمر الذي تحذر منه هيئة الأرصاد الجوية، مطالبة المارة بالابتعاد عن أعمدة الكهربا، وعدم السير بجوارها خوفًا علي حياتهم.

وأعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حالة الطوارئ بسبب هطول الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، موجها رؤساء المدن والقرى، برفع حالة الطوارئ.

بينما ارتفعت الأمواج حالياً ، داخل البحر الأبيض المتوسط لتصل لنحو ما يقارب 4 أمتار، وسط حظر شديد وترقب لحركة الملاحة والصيد بالسواحل الشمالية للمحافظة.



وأعلنت غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ بالبرلس،أنه تم توقف حركة الصيد، حيث لم تقلع مراكب الصيد منذ سقوط الأمطار والثلوج وارتفاع الأمواج ، بغرض الصيد في البحر المتوسط، في ظل موجة الطقس السيئة التي تضرب المحافظة وسواحلها حالياً، خوفًا علي حياة الصيادين وسلامة مراكبهم.

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