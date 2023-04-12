رئيس جامعة الفيوم يكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم من أبناء الإداريين

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، ختام فعاليات مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم لأبناء الإداريين بالجامعة التي تنظمها اللجنة الرياضية بالجامعة اليوم الأربعاء.

بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف الغندقلي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وعمرو ماضي أمين عام الجامعة المساعد للشؤون المالية ورئيس اللجنة الرياضية، وأحمد رشاد أمين عام الجامعة المساعد للشؤون الإدارية، وأعضاء هيئة التحكيم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والمتسابقين، وأولياء الأمور.

قدم دكتور ياسر مجدي حتاته، التهنئة للمشاركين في المسابقة، مشيدًا بالمجهود الذى بذله أولياء أمور المتسابقين لحث أبنائهم على تدبر القرآن الكريم، كما قدم الشكر للجنة المنظمة للمسابقة.

وأضاف أن تلاوة القرآن الكريم من أفضل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن جامعة الفيوم تستمر في تنظيم المسابقة في نفس التوقيت من كل عام.

وأكد الدكتور محمد فاروق الخبيري، حرص رئيس الجامعة وقياداتها على حضور حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء الإداريين، لما في ذلك من كرامة وسبيل هداية لنا جميعا، مؤكدًا أن القرآن الكريم هو النص المعجز الذي يجب أن نحافظ على حفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار.

كما أشار الدكتور عاصم العيسوى، إلى أن تنظيم المسابقة تزامنًا مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم هو من الأعمال التى يُرجى منها الأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى.

وهنأ أشرف الغندقلي الإداريين بمشاركة أبنائهم فى المسابقة، مثنيًا على الجهد المبذول فى التنظيم، ومؤكدًا حرص الجامعة على استمرار المسابقة كل عام.

وقال عمرو ماضي، إن المسابقة شارك فيها أكثر من ٥٠ متسابقًا ومتسابقة من أبناء الإداريين بالجامعة في ثلاثة مستويات للحفظ، المستوى الأول حفظ القرآن كاملًا، والمستوى الثاني حفظ ٢٠ جزءًا من القرآن الكريم، أما المستوى الثالث حفظ ١٠ أجزاء، وقد تم تكريم ثلاثة مراكز في كل مستوى.

كما قدم رئيس الجامعة شهادات الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى المسابقة من حفاظ القرآن الكريم، وأعضاء لجنة التحكيم.

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