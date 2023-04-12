''تعليم الشرقية'' تصدر إجراءات احترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ

أصدر المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، تعليمات إلى مديري عموم الإدارات التعليمية، نظرا تعرض البلاد الآن لموجة طقس سيئ وسقوط أمطار قد تصل لحد السيول في بعض المناطق.. وجاءت التعليمات كالتالي:

1- التنبيه على مديري المدارس جميع المراحل ابتدائي واعدادي وثانوي، فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول بالمدرسة فى حال سقوط المطر و عدم اعادته الا بعد التأكد من جفاف الجدران والأرضيات.

2- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش المكسورة أو التالفة.

3- مراجعة جميع وصلات الكهرباء و تغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

4- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أى مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر.

5- عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول في حالة سقوط أمطار.

6 - تقديم نصائح للطلاب والتلاميذ بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الامطار او بعد سقوط الأمطار حرصا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

7- التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء والمدن في رفع وازالة تجمعات مياه الأمطار، وعدم الاستعانة بالطلاب في رفع وإزالة تجمعات الأمطار

8 - التواصل مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية في حالة الطوارئ.