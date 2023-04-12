"تعليم البحيرة" تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لجميع الصفوف الدراسية بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتى تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ وتنتهي يوم السبت الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣.

وأوضح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم مراعاة الأجازات الرسمية وأيام الجمع حيث تكون أيام الإمتحانات على النحو التالي :

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي يوم الثلاثاء ٢ مايو حتى السبت ٦ مايو.

- تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي العام، من يوم الأحد ٧ مايو وحتى الخميس ١١ مايو.

- الصف الثالث الإعدادي العام من يوم الأحد الموافق ١٤ مايو وحتى السبت ٢٠ مايو.

- الصفين الأول والثاني الإعدادي "المهني"، من يوم الأحد ٧ مايو وحتى الخميس ١١ مايو.

- الصف الثالث الإعدادي "المهني"، من يوم الأحد الموافق ١٤ مايو وحتى الخميس ١٨ مايو.

- وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين من يوم الأحد الموافق ١٤ مايو وحتى السبت ٢٠ مايو.

- الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأحد ١٤ مايو وحتى الخميس ١٨ مايو.

- وتبدأ امتحانات صفوف النقل للثانوية "مكفوفين" الأول والثاني الثانوي يوم الأحد الموافق ٧ مايو وحتى الخميس الموافق ١٨ مايو.

- صفوف النقل للثانوية العامة "الأول والثاني الثانوي العام" تبدأ يوم الأحد الموافق ٧ مايو وحتى الخميس الموافق ١٨ مايو.

- صفوف النقل للتعليم الفني نظام ٣ سنوات "الأول والثاني الثانوي الفني" من يوم السبت الموافق ٢٩ أبريل وحتى الأربعاء الموافق ١٧ مايو.

- وتجري امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني نظام ٥ سنوات "من الأول إلى الرابع الثانوي الفني" يوم السبت الموافق ٢٩ أبريل وحتى الأربعاء الموافق ١٧ مايو.

وتم التأكيد على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لحسن سير الإمتحانات وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين مع التأكيد على وسائل التهوية والإضاءة الكافية داخل اللجان، وكذا تكثيف أعمال النظافة حرصاً على صحة وسلامة الطلاب.