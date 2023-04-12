محافظ أسوان يتابع ميدانياً وصول شحنات القمح بمطاحن وصوامع الجوزيرة

أجري اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، زيارة ميدانية لمطاحن وصوامع أسوان بمنطقة الجوزيرة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال كافة الشحنات والكميات التي سيتم توريدها من القمح المحلى، رافقه خلالها المهندس خالد أبوالقاسم مدير عام التموين، والمهندسة أماني خضير مدير عام الزراعة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى، وكأول باكورة للذهب الأصفر على مستوى محافظات الجمهورية.

واستعرض المحاسب يسرى عباس مدير المطاحن، وأعضاء لجنة الإستلام مراحل وآلية تخزين كميات القمح الموردة لصوامع أسوان 6 آلاف طن بداية من مرحلة الوزن وحتى مرحلة التخزين، ثم إنتاج الدقيق لتلبية إحتياجات المخابز والمواطنين، وبعد الإطمئنان على مستوى جودة الدقيق المنتج طبقاً للمواصفات المقررة من خلال بيان عملى لقياس الجودة والنقاوة .

وأكد محافظ أسوان، ضرورة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام على مستوى المحافظة بإجمالى 191 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر والهناجر، موجهاً بتكثيف حملات التوعية للمزارعين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية ، وهو الذى يتوازى مع ضرورة المرور الميداني للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية ، مع التزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم، أنه تم وضع خطة لعمل اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين ، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد ، وتحفيزهم وتشجيعهم، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد أردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد .

وأضاف أن جميع الصوامع والشون والبناكر والهناجر جاهزة لاستلام القمح سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع منها صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن ، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 35 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن، وذلك فى ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 آلاف و820 فدانا تقريباً.

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