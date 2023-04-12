مايا مرسي مشيدة بـ"روجينا": وصلت أحاسيس صعبة عن الأم والمرأة المصرية

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بالنجمة روجينا ومسلسلها الجديد "ستهم" الذي يعرض ضمن مسلسلات الموسم الدرامي الرمضاني الحالي بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

وقالت «مرسي» في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "برافو.. تحية لروجينا.. فنانة قادرة وصلت أحاسيس صعبة عن الأم والمرأة المصرية في أصعب الأوقات، والمفاجأة مريم زكي شطورة.. قصص سيدة مثابرة لم تطلب غير حقها في ميراثها.. يعتبر ده العار والفضيحة، عاشت في ملابس الرجال للحماية.. وهل تحمي ملابس الرجال المرأة من فكر مجتمع ذكوري؟".

وحققت النجمة روجينا خلال الحلقات الماضية من مسلسل ستهم نجاحا كبيرا وانتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان آخرها حلقة أمس، حيث ظهرت روجينا وهي تعمل تباع على ميكروباص في الإسكندرية، ويعلم أخيها مصطفى (إبراهيم السمان) ذلك ويرفض عملها بهذا العمل لأن والدها كان يعيشها حياة كريمة، وتخبره ستهم أنها تريد الكسب بكدها.

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبدالحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.