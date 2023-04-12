مانشستر يونايتد يحسم مصير راشفورد من مواجهة إشبيلية

حسم نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، مصير مهاجمه ماركوس راشفورد، من خوض مواجهة إشبيلية، التى من المقرر أن تقام غدا الخميس، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

حيث تعرض راشفورد لإصابة عضلية في الفخذ في مواجهة إيفرتون، ولم يتعاف بصورة تؤهله لخوض مواجهة إشبيلية على ملعب أولد ترافورد يوم الخميس.

وأكد النادي فى بيانه، أنه وفقا للفحوصات الطبية، فإن راشفورد يغيب عن "عدة مباريات"، ولهذا فمن المحتمل ألا يشارك راشفورد أيضا في لقاء العودة.

وكشف النادى الإنجليزى عن ثقته الكاملة في أن راشفورد يعود إلى الفريق قبل انتهاء الموسم، وشارك راشفورد هذا الموسم في 47 مباراة سجل فيها 28 هدفا وصنع 11.



من جانبه أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد، إريك تين هاج، غياب ظهير الفريق، لوك شو، عن مواجهة إشبيلية.



وكان المدافع الإنجليزي قد تعرض لإصابة عضلية قبل أسبوع خلال مواجهة برينتفورد.



وقال المدرب الهولندي "سيعود قريبا، لكنه لن يشارك في مباراة الخميس"، وبالمثل أكد غياب أليخاندرو جارانشو "إصابته تبدو أكثر خطورة".