ضبط المتهم بالتعدي على أطباء مستشفى المبرة بالمحلة الكبرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم من ضبط "و . ص" تاجر مواشي في العقد الخامس من عمره لاتهامه بارتكاب واقعة الاعتداء على أطباء وتحطيم أجهزة طبية بمستشفي المبرة بالمحلة الكبرى عقب علمه بوفاة والده داخل غرفة العناية المركزة فجأة إثر تدهور حالته الصحية وهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتباشر نيابة أول المحلة التحقيق مع المتهم لسماع أقواله، فيما ارتكبه في حق أطباء المستشفى والتعدي عليهم بالضرب وإتلاف جهاز طبي.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء محمد عمار إخطارا من المقدم خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تعدي أسرة مريض بالضرب على الطاقم الطبي بمستشفى المبرة بنطاق دائرة القسم.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وبالانتقال الأجهزة الأمنية إلي موقع حادث الاعتداء على الأطباء للوقوف على آخر تطورات الحادث .

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد دبيس رئيس مباحث قسم أول شرطة المحلة أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "و . ص ا"43 سنة تاجر مواشي مقيم بمنطقة العرب بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث المحلة و تسببه في تحطيم شاشة جهاز التنفس الصناعي بغرفة العناية المركزة بمستشفى المبرة.