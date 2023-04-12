برلمانية: شهادات حياة كريمة الجديدة تخفف العبء على المواطنين

ثمنت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إطلاق مؤسسة حياة كريمة شهادة "حياة كريمة"، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الخير"، منوها انها شهادة إدخارية من بنك ناصر الاجتماعي، مدتها 3 سنين للأفراد والشركات والمؤسسات، بعائد سنوى 15%، والعائد منها سيكون مناصفة بين المستثمر وخدمة المواطنين في مؤسسة حياة كريمة.

وتابعت " حارص" في بيان صادر أن هذا الأمر يأتي في إطار تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى وتأهيل المنازل وفتح دفاتر توفير للأيتام ولخدمة ذوي الهمم، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن في ظل الصعوبات المحلية والعالمية، الناتجة عن تداعيات الأزمات العالمية المتتالية بدءا من تفشي "جائحة كوفيد 19" وحتى اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكملت نائبة الشعب الجمهوري أن مبادرة حياة كريمة تم إطلاقها عام 2019 والتي لقبت بأم المبادرات، حيث ًتعمل وفقا لمعايير أساسية لاختيار الأسر الأكثر احتياجاً، من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة للفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تبذل جهوداً غير مسبوقة في سبيل تحسين حياة المواطن المصري وتعزيز الحماية الاجتماعية، للنهوض والارتقاء بالمستوى المعيشي للأسر.