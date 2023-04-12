الأرصاد: استمرار الأجواء الممطرة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار الأجواء الممطرة على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى مناطق من شمال الصعيد.

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على “الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية ودمياط” يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مصحوبة بتساقط لحبات البرد كما تقل حدته الأمطار كلما تقدمنا للداخل.

وأشارت الأرصاد، إلي أنه من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة لتشمل كافة السواحل الشمالية وشمال سيناء والوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر مما يؤدى الى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.