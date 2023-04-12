مدير تعليم القاهرة يكرم الطالبة الأولى بمنحة "FIT" لدراسة اللغة الألمانية بميونخ

كرم أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، الطالبة هنا أحمد حمزة، بمدرسة الشروق التجريبية للغات التابعة لإدارة الشروق التعليمية لحصولها على المركز الأول بمنحة "FIT" لدراسة اللغة الألمانية بميونخ.

وجاء ذلك بحضور زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وخالد حمدان مدير عام الإدارة، وأيمن حمزة ولى أمر الطالبة.

وهنأ مدير المديرية الطالبة وأسرتها والإدارة التعليمية وناهد منصور معلمة اللغة الألمانية بالمدرسة لجهودها فى حصول الطالبة على المنحة.

وأكد موسى أهمية الاهتمام بالنوابغ والمتفوقين ورعايتهم ليرفعوا اسم مصر عاليًا أمام العالم.

وكان معهد جوته قد أعلن فوز الطالبة بالمنحة بعد تأهل (٧) طلاب من المتفوقين وإجراء العديد من الإمتحانات التحضيرية والمقابلات الشخصية لإختيار الفائزين بالمنحة واخيراً تم عدة تصفيات على مستوى المدارس المصرية المشاركة في معهد جوته لتعليم اللغة الألمانية.

ويأتى ذلك طبقاً لإتفاقية وزارة التربية والتعليم ومعهد جوته الألمانى بالقاهرة، فى إطار مبادرة تعميم دراسة اللغة الألمانية بالمدارس المصرية بما يساهم فى زيادة القدرة التنافسية بين الطلاب وتبادل الخبرات بأسواق العمل الدولية في المستقبل القريب.