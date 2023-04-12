روسيا: كنا على علم بمشاركة الناتو في القتال بأوكرانيا قبل نشر تسريبات البنتاجون

أعلنت الرئاسة الروسية (كرملين) أن روسيا كان لديها معلومات قبل نشر التسريبات من البنتاجون بأن مدربين ومقاتلين من دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" يشاركون في الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - للصحفيين اليوم /الأربعاء/ - "نحن لا نعرف درجة مصداقية هذه الوثائق، ولكننا وقبل وقت طويل من ظهورها كانت لدينا ولا تزال معلومات تفيد بأن العديد من مدربي "الناتو"،بما في ذلك من بريطانيا، يشاركون في الأعمال القتالية في أوكرانيا".

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية أشارت في وقت سابق إلى أن بعض الوثائق تؤكد وجود وحدات من القوات الخاصة لدول حلف "الناتو" معظمها بريطانية في أوكرانيا. كما لفتت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن البنتاجون يحقق حاليا في هذه التسريبات.

في سياق ذي صلة، وصف تقرير اللجنة البرلمانية الروسية حول المختبرات البيولوجية الأمريكية البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي بأنه هجوم واسع النطاق.

وذكر التقرير الصادر اليوم: "إن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى تطوير سلاح بيولوجي عالمي معدّل وراثيًا وقادر على إصابة البشر والحيوانات والمحاصيل الزراعية أيضا".

وأضاف التقرير: "إن هذا السلاح البيولوجي الأمريكي يهدف من بين أمور أخرى إلحاق أضرار اقتصادية واسعة النطاق وغير قابلة للإصلاح بأعداء أمريكا"، لافتا إلى أن الجيش الأمريكي ينطلق من أن امتلاك مثل هذه الأسلحة البيولوجية الفعالة للغاية سيغير طبيعة النزاعات المسلحة الحديثة.

وأوضح أن "واشنطن تعمل من أجل تحقيق هذه الغاية على تكثيف أنشطتها الطبية والبيولوجية في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي وتحديث المختبرات البيولوجية وفقًا للمعايير الأمريكية والسعي للسيطرة على الخدمات الصحية الوطنية والوبائية والبيطرية".

بدوره، وافق مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) بالإجماع على تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

وقال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف: "إن ما لا يقل عن 30 مختبرا بيولوجيا أمريكيا تواصل عملها في الأراضي الأوكرانية حتى الآن"، مشيرا إلى أن "وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تقف وراء هذا الأمر".

وأضاف كوساتشوف: "إن نشر المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا يدل على الخطط الأمريكية المحتملة لاستخدام الجنود الأمريكيين ضد روسيا".

من جهتها، ذكرت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، أن الولايات المتحدة أنشأت نحو 400 مختبر مزدوج الغرض تسمح للولايات المتحدة بإدارة نشر الأوبئة.

وكانت اللجنة البرلمانية الروسية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا بدأت عملها منذ عام تقريبا، فيما تم تقديم التقرير النهائي للجنة في 22 مارس الماضي. ومن المتوقع أن يتم إرسال هذا التقرير حاليا إلى قيادة البلاد والمنظمات الدولية بالإضافة إلى نشره في شبكة الإنترنت.