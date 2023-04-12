توعية طلاب 65 مدرسة بكيفية ترشيد استهلاك المياه بسوهاج



أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن الشركة استهدفت خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري طلاب 65 مدرسة تتنوع ما بين رياض اطفال وابتدائية واعدادية وثانوية تم بها تنفيذ 135 نشاط توعوي بجميع مراكز المحافظة وذلك بهدف تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه هذا بالإضافة الى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

واوضحت اسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف ان انشطة التوعية يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة وخاصة المراكز التى يتم بها تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وانه يتم توعية الاطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب والألعاب التفاعلية كما يتم توعية طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بندوات توعوية والتوعية من خلال طابور الصباح ورحلات تعريفية لزيارة محطات المياه والصرف الصحي وتكوين أسرة أمين المياه بالمدارس وورش تعليم السباكة وإصلاح السباكة وتركيب القطع الموفرة والتى تستهدف تعريف الطلاب بالسلوكيات الصحيحية للتعامل مع المياه.