الكرملين: موسكو لديها بيانات حول مشاركة مواطني دول الناتو في القتال بأوكرانيا

قال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” إن موسكو تعلم بتورط دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” بما كان يحدث في أوكرانيا دون تسريب أي وثائق أمريكية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "نحن مثل الجميع، لا نعرف مدى مصداقية هذه الوثائق"، لكنه أكد أن موسكو "حتى مع تجاهل هذه الوثائق" تعرف ولديها معلومات تفيد بأن عددا من المدربين من دول الناتو بما في ذلك من بريطانيا، وكذلك المقاتلين، يشاركون في الأعمال العسكرية بأوكرانيا.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أفادت بتسريب وثائق سرية لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” تصف حالة القوات الأوكرانية وخطط أمريكا والناتو لدعم أوكرانيا.

وفتح البنتاجون ووزارة العدل الأمريكية تحقيقا بسبب تسريب هذه الوثائق.