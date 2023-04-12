أستاذ زراعة: الدولة وضعت معايير لزراعة مليون فدان من الأرز هذا العام

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن الدولة وضعت خطة للتوسع الأفقي في الأراضي الزراعية حتى يتم إضافة 3.5 مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية المصرية، مشيرا إلى أنه يتم التوسع في زراعة العديد من المحاصيل لتوفير جزء كبير من الاحتياجات الغذائية وتحقيق الاستدامة.

وأضاف "أبو اليزيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الدولة وضعت معايير لزراعة أكثر من مليون فدان من الأرز هذا العام، وكذلك ركزت على استنباط أصناف جديدة من الأرز عالية الإنتاجية التي تتحمل الإجهادات، وتكون مبكرة الإنتاج لتوفير المياه، لافتًا إلى أن معظم الأصناف المنزرعة من الأرز في السابق كانت تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وأوضح أستاذ الزراعة أن المساحة الكلية المستهدف زراعتها من الأرز تبلغ 724 ألف فدان للري بالغمر، و200 ألف فدان يتم زراعتها بسلالة الأرز الموفرة للمياه، و150 ألف فدان تعتمد على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا، يتم توزيعها على 9 محافظات، وتم التركيز على المساحات الكبيرة المقاربة لساحل البحر، حيث أن زراعة الأرز تساهم في التخلص من ملوحة المياه بها.