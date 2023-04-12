ads
الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 830 كجم أسماك مملحة ومدخنة فاسدة بحوزة سيارة نصف نقل بالوراق

أسماك غير صالحة للإستهلاك
أسماك غير صالحة للإستهلاك الأدمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت محافظة الجيزة حملات موسعة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري في اطار دورها الرقابي على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامه وصلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة.

وتمكنت حملات محافظة الجيزة ومديرية الطب البيطري من ضبط ٨٣٠ كجم أسماك مملحة ومدخنة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي محملة بسيارة نصف نقل بناحية الوراق قبل توزيعها أو بيعها للمواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لا تهاون مع المخالفين وأن الحملات على الأسواق ومحلات بيع كافة السلع مستمرة لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار وضمان سلامة السلع المعروضة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة لضمان سلامة السلع الغذائية المطروحة للمواطنين وبالأسعار المناسبة.

محافظة الجيزة ضبط ٨٣٠ كجم اسماك مملحه ومدخنة رنجه فسيخ ملوحه ,سردين فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي تأكد من سلامه وصلاحية السلع والمواد الغذائية