باحث سياسي: الصين تسعى للدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة أراضيها

قال نادر رونج هوا، الباحث السياسي الصيني، إنَّ إعلان بكين التصعيد تجاه جزيرة تايوان، جاء بسبب انتهاك السيادة الوطنية للصين وسعي الانفصاليين إلى الاستقلال ورفضهم لمبدأ الصين الواحدة من خلال الاعتماد على القوى الخارجية.

وأضاف «رونج» في مداخلة مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنَّ الصين تهدف إلى الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة أراضيها، وأوضح أنَّ الصين لا تسعى إلى استفزاز الدول المجاورة لها، لأنها تعتبر جزيرة «تايوان» جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية ولها حق الرد السيادي، وذكر أنَّ الصين ترفض انتهاك سيادة الدول والعمليات العسكرية التي تجري من أجل توحيد أراضيها.

ويرى «رونج» أنَّ المناورات العسكرية التي تُجريها الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين هي الأكبر منذ أعوام، وبمثابة نقطة انطلاق لمواجهة مفتوحة بين واشنطن وبكين، وطالب بضرورة الاستمرار على التواصل المفتوح مع الأطراف كافة.

ولعل أبرز أحد أسباب مخاوف دول الجوار من الصين وفقًا للباحث الصيني، النظرية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وهي «التهديدات الصينية»، لكي تلجأ إلى واشنطن من أجل الحفاظ على مصالحها، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء الصراعات داخل هذه المنطقة التدخلات الأمريكية.