"المتحدة" تعيد المجد للدراما المصرية

الأربعاء 12/أبريل/2023 - 01:58 م

تظل الدراما أهم مصادر القوي الناعمة لمصر كما كانت في الماضي سلاح مصر الأول، ومازالت الدول العربية تعتمد علي الدراما المصرية في قنواتها، لأنها المصدر الأول لاستقطاب الجماهير للمشاهدة.

في شهر رمضان الكريم شهر الفرحة استطاعت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تقدم لوحة درامية جميلة بإنتاجها مسلسلات مختلفة ومتنوعة، ما بين أعمال درامية تاريخية ووطنية واجتماعية وكوميدية، وجبة درامية دسمة تخاطب الكبير والصغير، وضربت نموذجا رائدا في إعادة الدراما لدورها المهم في تنوير العقول، والمشاركة بقوة في معركة الوعي بمحاربة الفكر بالفكر، لمخاطبة المواطن البسيط بتغيير حقيقة المحتوى المقدم له، ليكون هادف وناقل للقيم والسلوك التي تساهم في بناء المجتمع وإحياء تراثنا الثقافي.

المتحدة للخدمات الإعلامية حققت هذا العام طفرة حقيقية في موسم الدراما، وجعلت الشعب والوطن العربي بأكمله يلتفت حول الشاشة، لمتابعة ما تقدمه من أعمال درامية مختلفة وحظيت باهتمام كبير لدي المشاهد وإشادات واسعة، فقد أصبحت الدراما المصرية في شهر رمضان حديث السوشيال ميديا، ومن حديث الزملاء والأصدقاء علي صفحاتهم وأطلقوا هاشتاج #شهر_الفرحة حتي أصبح تريند علي مدار الأيام الماضية احتفالا بالأعمال الدرامية المتميزة.

استطاعت المتحدة منذ بداية اليوم الأول للشهر الكريم في تحقيق المعادلة الصعبة بتقديم محتوي متميز في كافة الأعمال بالاضافة إلى محتوي هادف يسعي إلى التوعية وتنوير العقول وبناء المجتمع.

وتستكمل المتحدة إنتاج المسلسلات التي ترفع درجات الوعي والانتماء للوطن بانتاج مسلسل الكتيبة 101 الذي يسرد بطولات حقيقية للجيش المصري وحربه ضد الإرهاب خلال السنوات الماضية.

مسلسل رسالة الإمام على سبيل المثال واحد من أهم المسلسلات المعروضة خلال شهر الفرحة، ويستحق الإشادة من خلال المحتوي والتصوير والديكورات وخلال سرد سيرة الإمام الشافعي، واحد من أئمة المذاهب الفقهية الأربعة.

الدراما المصرية كنز ثمين لكن افتقدناه لسنوات طويلة ودخلت علينا أعمال درامية خارجية لا تحكي عن واقعنا ولا مجتمعنا وتم تصديرها بأنه الواقع الذي يعيشه المجتمع المصري حتي جاءت أعمال هذا الموسم لثبت للعالم كله أن الدراما المصرية عائدة بقوة.

وأخيرا اتوجه بالشكر والتقدير لكل القائمين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي ما تقدمه في شهر الفرحة وإعادة الدراما المصرية إلى مكانتها وعصرها الذهبي.