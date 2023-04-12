الليلة.."السر وراء تعانق الأديان الإسلامية والقبطية" بمكتبة المستقبل

تنظم مكتبة المستقبل التابعة لجمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء ندوة بعنوان " السر وراء تعانق كلا من الأعياد الإسلامية والقبطية وارتباطهم في أيام متقاربة ".

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، إن مصر احتضنت ومنذ قديم الأزل جنسيات بمختلف الأديان انصهروا فى بوتقة أرض الكنانة حتى أصبحوا مصريين فى شكلهم وعاداتهم وتقاليدهم لا يمكن التفريق بين مسلم ومسيحى كلنا مصريين تتلاحم أعيادهم وتجتمع فى عبادة الله الواحد، وما تزال مصر بوتقة تنصهر فيها الثقافات والشعوب والأفكار .

وأكد حلمى، أن الفترة القادمة تشهد تعانق الأديان فى ايام واحدة، وان المصريون ينتظرون هذا العام 3 أعياد مختلفة خلال أسبوع واحد حيث يصادف الأحد 16 أبريل 2023 عيد القيامة المجيد للمسيحيين الأرثوذوكس، والاثنين 17 أبريل شم النسيم وهو عيد مصري قديم، والجمعة 21 أبريل عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن الندوة سوف تناقش السر وراء ارتباط بعض هذه الأعياد ببعضه باستمرار، والبعض الآخر لا يتصادف سوياً الا كل فترة زمنية طويلة، كما تناقش كيف يتم حساب مواعيد الأعياد والمناسبات المختلفة، وما الفرق بينها؟ وغيرها من التساؤلات حول التقاويم.