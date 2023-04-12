إغلاق ميناء شرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية

أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الواحدة ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 23 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.

وتم اتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .