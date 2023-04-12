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الأربعاء 12 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إغلاق ميناء شرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية

ميناء شرم الشيخ البحري
ميناء شرم الشيخ البحري
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أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء  فى تمام الساعة الواحدة ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت 23 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا.

وتم اتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة .

- هيئة موانيء البحر الأحمر اغلاق ميناء شرم الشيخ البحري سوء الأحوال الجوية جنوب سيناء