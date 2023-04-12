مجلس النواب يوافق على اتفاقية بشأن الحوكمة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية

وافق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية.

وكشف تقرير اللجنة، أن الحوكمة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية، إذ تحمل بين طياتها المبادئ المتعلقة بالعدالة والمشاركة والشفافية، وسيادة القانون والمساءلة، وهي المبادئ التي حال تطبيقها بفاعلية وكفاءة تضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وتم التوقيع على اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة رقم (306-٢٦٣) بين الحكومتين المصرية والأمريكية في 30/9/2019 لإتاحة مبلغ 27،675،000 دولار أمريكي، كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من أجل تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات، ودعم الحكومةالمصرية لتقديم خدمـات حكومية تتسم بالكفـاءة وسهولـة الحصول عليهـا وخاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، والعمل على إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية، وكذلك مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة والفتيات في مصر.