ضبط سائق لقيامه بسرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف" بالنزهة

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط سائق لقيامه بسرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف" بمنطقة النزهة.

وتلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بالمنطقة محل سكنها فوجئت بقيام (أحد الأشخاص)، يستقل سيارة أجرة بسرقة حقيبة اليد الخاصة بها وبداخلها (هاتف محمول ، بعض متعلقاتها الشخصية)، ولاذ بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين إنها سيارة "أجرة" ومقيدة باسم (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" وتم بإرشاده ضبط (هاتف محمول ،سماعة لاسلكية المستولى عليهما).

وأضاف بقيامه بالتخلص من الحقيبة وباقى المتعلقات بإلقائها بالطريق العام، كما إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" وقيامه بإرتكاب (4) وقائع أخرى سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه وأقر بإنفاقه المبالغ المالى المستولى عليها على متطلباته الشخصية وأضاف بقيامه بالتخلص من الحقائب بإلقائها بالطريق العام، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.