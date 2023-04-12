ضبط صاحب محل وعامل لتعديهم على طفل بالضرب وتصويره بالشروق

ألقى رجال الأمن القبض على صاحب محل وعامل لتعديهم على طفل بالضرب وتصويره بمنطقة الشروق القبض على صاحب محل وعامل لتعديهم على طفل بالضرب وتصويره بمنطقة الشروق.

وتلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) وبصحبته نجله (10 سنوات) مقيم بذات العنوان، وقرر بتضرره من (مالك أحد محلات الهواتف المحمولة) لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب وتصويره مقاطع فيديو أثناء تعديه عليه ونشرها على موقع "يوتيوب".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (المشكو فى حقه، وعامل بذات المحل - مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.