مدرب الزمالك الجديد يشاهد لقاء حرس الحدود من المدرجات

يتواجد الكولومبي كارلوس أسوريو مدرب الزمالك الجديد، في مباراة الفريق وحرس الحدود وذلك من المدرجات بملعب الكلية الحربية لمشاهدة الفريق الأبيض وتقييم أداء اللاعبين، على أن يكون لقاء الغد هو الأخير لمدحت عبدالهادي المدرب العام كرجل أول من على الخطوط الفنية، فيما يتولى كارلوس سوريو المهمة الفنية من داخل الملعب بداية من المباراة المقبلة .

ويصل كارلوس أسوريو إلى القاهرة اليوم الأربعاء، وذلك بعد اتفاقه مع مسئولي نادي الزمالك على تولي المهام الفنية للفريق خلفا للمدرب البرتغالي فيريرا الذى رحل لسوء النتائج .

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين .

وعقب المران الختامي الليلة يدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق بالقائمة التي تخوض المباراة وذلك لفرض مزيدا من التركيز على اللاعبين قبل مواجهة الحرس .

ويأتي فريق الزمالك قبل مواجهة الحرس غدًا في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة وذلك من خوض 22 مباراة، حيث فاز الفريق في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات .

أما فريق حرس الحدود فيأتي في المركز الثامن عشر “ الأخير” لجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة .