هل يستطيع الانسان العيش على المريخ؟.. "ناسا" تختبر

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ، الثلاثاء، عن منزل يبدو للوهلة الأولى عاديًا، لكنه في الواقع سيستضيف، بدءًا من يونيو المقبل، أربعة أشخاص سيعزلون أنفسهم فيه لأكثر من عام لمحاكاة الحياة على المريخ، المنزل المسمى "المريخ بدون ألفا"، تم بناؤه في مركز أبحاث ناسا في هيوستن، تكساس.

وتهدف إقامة الأشخاص الأربعة في هذا المنزل إلى التحضير لرحلة مستقبلية إلى الكوكب الأحمر. من خلال قياس أدائهم وقدراتهم المعرفية، ستحصل الوكالة على صورة أوضح عن "الموارد" التي يجب توفيرها للمشاركين في مهمة المريخ الطموحة ، كما قالت جريس دوجلاس ، مديرة برنامج CHAPEA التي تشرف على التجربة.

وأوضحت أن تحديد المتطلبات أمر بالغ الأهمية لأنه "يقتصر على وزن ما يمكن إرساله في هذه المهام".

ويحتوي المنزل الذي تبلغ مساحته 160 مترًا مربعًا على أربع غرف نوم وغرفة تمارين ومزرعة خضروات عمودية وغرفة عمليات ومنطقة استرخاء ونقاط عمل.

ويؤدي الممر المغطى إلى قسم تم فيه إعادة تكوين بيئة المريخ، ويوجد على أرضيته الرملية الحمراء محطة أرصاد جوية، وآلة لصنع الطوب، ودفيئة صغيرة، وجهاز ركض.

وقالت سوزان بيل، المسؤولة عن برنامج "مختبر الصحة السلوكية والأداء" بالوكالة، “إن هذا الجهاز يسمح للمشاركين ببذل جهد مشابه لما يتطلبه النشاط البدني على المريخ ، من حيث الحركة، وجمع العينات والمعلومات ، وكذلك البناء”.

ولم تعلن الوكالة عن أسماء المتطوعين الذين سيشاركون في الاختبار، لكن من المعروف أنهم لن يكونوا رواد فضاء، وسيواجهون ضغطًا مستمرًا، على سبيل المثال، من حيث تقنين استخدام المياه أو تعطل المعدات.

ويتميز المنزل أيضًا بحقيقة أنه تم بناؤه باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي "إحدى التقنيات التي تفكر ناسا في اعتمادها لبناء مساكن على سطح الكواكب الأخرى أو القمر"، وفقًا لما ذكرته جريس دوجلاس.

وتستعد وكالة الفضاء الأمريكية لإرسال مهمة إلى المريخ في مهمة ستستمر عدة سنوات ، لكنها لن تحدث قريبًا ، بل "في نهاية الثلاثينيات من القرن الحالي"، وفقًا لرئيس ناسا بيل نيلسون. .