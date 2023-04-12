الزمالك يدخل معسكر مغلق الليلة استعدادًا للقاء حرس الحدود بالدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقب المران الختامي الليلة يدخل الفريق الأبيض في معسكر مغلق بالقائمة التي تخوض المباراة وذلك لفرض مزيدا من التركيز على اللاعبين قبل مواجهة الحرس .

وأعلن نادي الزمالك في الساعات الماضية توصله لاتفاق مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أسوريو، وذلك لقيادة الفريق الأبيض فنيا خلفا للمدرب فيريرا الذى رحل مؤخرا لسوء النتائج .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها غدا الخميس المقبل على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي فريق الزمالك قبل مواجهة الحرس غدًا في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة وذلك من خوض 22 مباراة، حيث فاز الفريق في 10 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 6 مباريات .

أما فريق حرس الحدود فيأتي في المركز الثامن عشر “ الأخير” لجدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة .