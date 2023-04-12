كوريا الشمالية تتعهد بالبدء في مشاريع فضائية نشطة

تعهدت بيونج يانج، بمتابعة المزيد من مشاريع التطوير الفضائية بمناسبة اليوم العالمي لأول رحلة بشرية إلى الفضاء، في ظل مخاوف من إطلاقها المحتمل لقمر صناعي للتجسس العسكري الشهر الحالي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن بيونج يانج لديها استعداد "ثابت" لتحويل نفسها إلى قوة فضائية عالمية لأن الفضاء الخارجي ملك للبشرية جمعاء، وليس شيئا تحتكره أو تمتلكه دولة معينة.

وكشفت كوريا الشمالية عن إن مشاريع تطوير الفضاء في البلاد تحرز تقدما "بحيوية" تماشيا مع روح معاهدة الفضاء الخارجي، التي تنص على أن للدولة ذات السيادة الحق في استخدام الفضاء الخارجي سلميا.