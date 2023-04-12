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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الشمالية تتعهد بالبدء في مشاريع فضائية نشطة

علم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية
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تعهدت بيونج يانج، بمتابعة المزيد من مشاريع التطوير الفضائية بمناسبة اليوم العالمي لأول رحلة بشرية إلى الفضاء، في ظل مخاوف من إطلاقها المحتمل لقمر صناعي للتجسس العسكري الشهر الحالي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن بيونج يانج لديها استعداد "ثابت" لتحويل نفسها إلى قوة فضائية عالمية لأن الفضاء الخارجي ملك للبشرية جمعاء، وليس شيئا تحتكره أو تمتلكه دولة معينة.

وكشفت كوريا الشمالية عن إن مشاريع تطوير الفضاء في البلاد تحرز تقدما "بحيوية" تماشيا مع روح معاهدة الفضاء الخارجي، التي تنص على أن للدولة ذات السيادة الحق في استخدام الفضاء الخارجي سلميا.

بيونج يانج كوريا الشمالية مشاريع التطوير الفضائية