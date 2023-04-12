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الأربعاء 12 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وحدتين جديدتين للأسنان بمستشفى طلخا المركزي

احدى وحدات الأسنان
احدى وحدات الأسنان الجديدة
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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة فى محافظة الدقهلية، إضافة وحدتي أسنان كاملتين بالمشاركة المجتمعية بقسم الأسنان بمستشفى طلخا المركزى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بالاهتمام برفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد مكين، أن الوحدتين تعد إضافة جديدة لقسم علاج الأسنان بالمستشفى باستخدام مستويات عالية من التعقيم معربا عن خالص شكره للدكتور محمد مسعد ابوالعنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان والدكتورة  لميس حمدي مديرة مستشفى طلخا.

وفى سياق متصل نظم قسم الأسنان بمستشفى بلقاس احتفالية خاصة بيوم اليتيم تحت إشراف الدكتور أيمن عبد الجواد مدير الإدارة الصحية ببلقاس تضمنت الاحتفالية زيارة للأطفال فى ملجأ الأيتام ببلقاس، حيث تم توزيع بعض الهدايا  وتعليمهم كيفية المحافظة على صحة الأسنان وطريقة غسلها بطريقة سليمة.

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