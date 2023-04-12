في عيد ميلاده الـ35.. مؤمن زكريا "نجم" أسقطه المرض

يحتفل النجم مؤمن زكريا لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ35، حيث ولد يوم 12 أبريل عام 1988 بمحافظة سوهاج في صعيد مصر.

وابتعد مؤمن زكريا عن الملاعب منذ فترة بسبب الأزمة الصحية التي يعاني منها وتعرضه للإصابة بمرض الضمور العضلي الذي أنهى مسيرته في الملاعب.

بدأ مؤمن زكريا مشواره مع كرة القدم فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى عام 2004، واستمر لمدة 5 سنوات، ولكن لم يتم تصعيده للفريق الأول ليرحل في موسم 2009 - 2010 وينضم لصفوف الإنتاج الحربى لمدة عام ونصف العام ثم انتقل للمصرى البورسعيدى فى يناير 2011، وبعدها رحل إلى صفوف إنبى موسم 2012 - 2013 .

وانضم مؤمن زكريا لنادى الزمالك على سبيل الإعارة عام 2013 واستمر بالقميص الأبيض لمدة عام ونصفالعام بعدها انتقل للأهلي في صفقة أثارت جدلا كبيرا بعد انتهاء إعارته للزمالك والعودة إلى إنبي الذي وافق على انتقال اللاعب للقلعة الحمراء.

كما خاض فترة إعارة إلى نادي الأهلي السعودي عام 2018 ونادي أحد السعودي مطلع عام 2019 قبل أن يفسخ عقده ويعود للأهلي بعد اكتشاف إصابته بالمرض المزمن.

لعب مؤمن زكريا فى الأهلى 150 مباراة، سجل خلالها 42 هدفا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

بطولات مؤمن زكريا

وحقق مؤمن زكريا عدد كبير من البطولات مع الأهلي والزمالك منها 3 ألقاب مع القلعة البيضاء هي لقب للدورى الممتاز ولقبين لكأس مصر.

وفى الأهلى حصد مؤمن زكريا 8 بطولات حيث توج بلقب الدورى المصرى الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلى مرتين، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية ومع منتخب مصر شارك مؤمن زكريا فى 12 مباراة دولية.

مرض نادر ينهي مسيرة مؤمن زكريا

اكتشف مؤمن زكريا الاصابة بمرض نادر خلال تواجده في صفوف نادي أحد السعودي قبل أن يتم فسخ عقده بالتراضي ويعود للأهلي.

وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات بعد أن كان اللاعب يعيش فترة تألق كبيرة حيث أثرت الإصابة على حركته وعلى طريقة الكلام وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر هو التصلب الجانبي الضموري في العضلات وهو مرض نادر الحدوث وسريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم، ومع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى النطق.

يذكر أن مؤمن زكريا يتواجد حاليا ضمن الجهاز الفني لفريق سموحة، كما أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة أن “مؤمن” سيسافر لاستكمال رحلة العلاج مجددا في الخارج.