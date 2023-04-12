ليالي رمضان بكفر الشيخ تحتفي بالفنان التشكيلي السيد عبده سليم

احتفى المركز الثقافي بكفر الشيخ بالنحات والفنان التشكيلي الدكتور السيد عبده سليم، العميد الأسبق لكلية التربية النوعية بكفر الشيخ، في برنامج العودة إلى الجذور، ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن البرنامج المركزى لوزارة الثقافة بالمحافظات.

جاء اللقاء بعنوان "شهادات ورؤى" مع "سليم"، في جلسة أدارها الشاعر عمرو عامر رئيس نادي الأدب المركزي بكفر الشيخ، وتحدث سليم عن مسيرته الإبداعية ومدى تأثير البيئة المحيطة به في طفولته بكفر الشيخ في تشكيل وجدانه الفني والإبداعي، وعرج على أهم محطاته الإبداعية، ثم قدم الشعراء مشاركاتهم بالعديد من القصائد.

واستمرت فعاليات معرض الكتاب لأحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتفقد د. السيد عبده سليم معرض الفن التشكيلي المقام بعنوان "إبداعات الخشب" لشباب الخريجين من كلية التربية النوعية تحت إشراف د. لمياء صافي، وأبدى إعجابه باللوحات المعروضة، وقد اعتمد المعرض على تقنية (الأرتراشيا)، كما تبني الفنانون فكرة تصوير الملامح التعبيرية للوجه الإنساني لمجموعة من الشخصيات المحلية والعالمية باستخدام خامة قشرة الخشب بألوانها الطبيعية التي تحقق الثراء اللوني والتعبيري.

واختتمت الليلة بعرض فني لفرقة كفر الزيات للموسيقى العربية بقيادة المايسترو طارق شعبان، بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم مجموعة متنوعة الأغاني ومنها باسم الله جماعي، رمضان جانا للفنان شريف فاروق، و الصحبجية كورال جماعي، وقولي توبي للفنانة غادة صبحي، وأنا في انتظارك للفنانة فايزة العربي، يمكن علي باله للفنانة حبيبة مطر، والمسحراتي لأحمد السبكي، وتحية لجيشك العظيم للفنان صلاح عتمان.

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