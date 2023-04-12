محافظ الجيزة يهنئ البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الأحتفال بعيد القيامة المجيد .

وأعرب محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على البابا تواضروس والأخوة الاقباط شركاء الوطن بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار وأن يعم الخير والسلام ربوع مصرنا الغالية .

كما يتقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بالتهنئة الي الاخوة الأقباط وخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد أعاده الله عليكم وعلي شعب مصر العظيم بأسره بكل خير.