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الأربعاء 12 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومى لريال مدريد أمام تشيلسي بدوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الأربعاء، نحو ملعب "سانتياجو برنابيو"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق ريال مدريد الإسبانى، الذى يستضيف نظيره تشيلسى الإنجليزى، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ومن المتوقع أن يخوض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسبانى، المباراة بتشكيل هجومي من البداية، بقيادة الفرنسي كريم بنزيما، ويعاونه الثنائي البرازيلي رودريجو جويس وفينيسيوس جونيور.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد كالتالى:
حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: كامافينجا - ألابا - ميليتاو - كارفاخال .
خط الوسط: فالفيردي - كروس - مودريتش - رودريجو.
خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما.
 

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد ريال مدريد تشيلسي دورى أبطال اوروبا