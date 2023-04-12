مجلس الاتحاد الروسي يوافق على تقرير اللجنة البرلمانية بشأن المختبرات البيولوجية الأمريكية بأوكرانيا

وافق مجلس الاتحاد الروسي في جلسته، اليوم الأربعاء، بالإجماع على تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأوضح أحد أعضاء اللجنة نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف، إن ما لا يقل عن 30 مختبرا بيولوجيا أمريكيا تواصل عملها في الأراضي الأوكرانية حتى الآن.

وتابع أن نشر المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا يدل على الخطط الأمريكية المحتملة لاستخدام الجنود الأمريكيين ضد موسكو.

من جانبها، قالت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، إن أمريكا أنشأت حوالي 400 مختبر مزدوج الغرض يسمح لواشنطن بإدارة نشر الأوبئة.

وبدأت اللجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا عملها منذ عام، فيما تم تقديم التقرير النهائي للجنة في 22 مارس الماضي.

ومن المتوقع، أن يتم إرسال هذا التقرير حاليا إلى قيادة البلاد والمنظمات الدولية بالإضافة إلى نشره في شبكة الإنترنت.