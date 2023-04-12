"التضامن" تواصل توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بقرى سوهاج

واصلت مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج وجمعية الاورمان فى توزيع كراتين رمضان على الأسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى محافظة سوهاج تحت رعاية اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، و بحضور المهندس لطفي الشريف، رئيس مجلس ومدينة البلينا .

وجاء ذلك بمناسبة الأيام المباركة لشهر رمضان المبارك وتشجيعاً للجهود المبذولة للدعم والتخفيف عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجا.

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، انه تم توزيع عدد 300 كرتونة مواد غذائية على الاهالى قرى الغابات والسمطا والحجز والشيخ بركه والحرجة بحري والحرجة قبلي وأولاد عليو وبني حميل و الحبيل والشلولية بمركز البلينا محافظة سوهاج.

وأشاد بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك سواء بنشر موائد الرحمن أو توصيل الوجبات الجاهزة والمواد الغذائية إلى المنازل لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكداً أن المجتمع المدنى أصبح شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

وأشار إلى أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر .

وأوضح، أن الجمعية بمحافظة سوهاج نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.