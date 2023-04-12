هالة صدقي: محدش قالي مبروك على براءة جعفر

مازحت الفنانة هالة صدقي جمهورها على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وذلك بعد عرض الحلقة ٢٠ من مسلسل جعفر العمدة، والتى ثبتت خلالها براءته من جلب المخدرات.

وكتبت هالة والتى تمثل دور "صفصف" والدة جعفر العمدة ضمن أحداث المسلسل: محدش قالي مبروك على براءة جعفر، إن شاء الله جعفر يخرج يفرم شوقي وأمثاله.

وتفاعل الآلاف من المتابعين مع بوست هالة صدقي، حيث حقق دورها بهذا العمل نجاحا كبيرا، وإشادات واسعة من الجمهور.

ومسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، ومجموعة من النجوم، منهم الفنانة مي كساب، والفنانة زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، وإخراج محمد سامي.